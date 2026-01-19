- Прирост
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
128 (43.38%)
Убыточных трейдов:
167 (56.61%)
Лучший трейд:
149.01 USD
Худший трейд:
-92.53 USD
Общая прибыль:
7 192.97 USD (462 370 pips)
Общий убыток:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (941.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
941.97 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.38%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
223 (75.59%)
Коротких трейдов:
72 (24.41%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.57 USD
Средняя прибыль:
56.20 USD
Средний убыток:
-38.53 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-559.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-888.94 USD (12)
Прирост в месяц:
1.85%
Годовой прогноз:
22.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
264.92 USD
Максимальная:
1 160.89 USD (34.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.92% (1 160.89 USD)
По эквити:
0.45% (24.18 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
280
CHFJPY
8
GBPJPY
7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
833
CHFJPY
-34
GBPJPY
-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
76K
CHFJPY
-3.8K
GBPJPY
-2.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +149.01 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +941.97 USD
Макс. убыток в серии: -559.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING
