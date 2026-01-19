СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Archana
Timothy Iman Pierngadi

Archana

Timothy Iman Pierngadi
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
128 (43.38%)
Убыточных трейдов:
167 (56.61%)
Лучший трейд:
149.01 USD
Худший трейд:
-92.53 USD
Общая прибыль:
7 192.97 USD (462 370 pips)
Общий убыток:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (941.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
941.97 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.38%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
223 (75.59%)
Коротких трейдов:
72 (24.41%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.57 USD
Средняя прибыль:
56.20 USD
Средний убыток:
-38.53 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-559.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-888.94 USD (12)
Прирост в месяц:
1.85%
Годовой прогноз:
22.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
264.92 USD
Максимальная:
1 160.89 USD (34.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.92% (1 160.89 USD)
По эквити:
0.45% (24.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 280
CHFJPY 8
GBPJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 833
CHFJPY -34
GBPJPY -41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 76K
CHFJPY -3.8K
GBPJPY -2.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.01 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +941.97 USD
Макс. убыток в серии: -559.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
NAS-Real
0.00 × 5
SFM-Demo
0.00 × 5
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING


Нет отзывов
2026.01.19 01:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.78% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Archana
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
5.3K
USD
25
0%
295
43%
100%
1.11
2.57
USD
26%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.