- 자본
- 축소
트레이드:
295
이익 거래:
128 (43.38%)
손실 거래:
167 (56.61%)
최고의 거래:
149.01 USD
최악의 거래:
-92.53 USD
총 수익:
7 192.97 USD (462 370 pips)
총 손실:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
연속 최대 이익:
10 (941.97 USD)
연속 최대 이익:
941.97 USD (10)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.38%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.65
롱(주식매수):
223 (75.59%)
숏(주식차입매도):
72 (24.41%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
2.57 USD
평균 이익:
56.20 USD
평균 손실:
-38.53 USD
연속 최대 손실:
14 (-559.96 USD)
연속 최대 손실:
-888.94 USD (12)
월별 성장률:
1.85%
연간 예측:
22.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
264.92 USD
최대한의:
1 160.89 USD (34.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.92% (1 160.89 USD)
자본금별:
0.45% (24.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|280
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|833
|CHFJPY
|-34
|GBPJPY
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|76K
|CHFJPY
|-3.8K
|GBPJPY
|-2.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
리뷰 없음
