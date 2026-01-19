- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
128 (43.38%)
Loss Trade:
167 (56.61%)
Best Trade:
149.01 USD
Worst Trade:
-92.53 USD
Profitto lordo:
7 192.97 USD (462 370 pips)
Perdita lorda:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (941.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
941.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
223 (75.59%)
Short Trade:
72 (24.41%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
56.20 USD
Perdita media:
-38.53 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-559.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-888.94 USD (12)
Crescita mensile:
1.85%
Previsione annuale:
22.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
264.92 USD
Massimale:
1 160.89 USD (34.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.92% (1 160.89 USD)
Per equità:
0.45% (24.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|280
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|833
|CHFJPY
|-34
|GBPJPY
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|76K
|CHFJPY
|-3.8K
|GBPJPY
|-2.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.01 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +941.97 USD
Massima perdita consecutiva: -559.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
262 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
25
0%
295
43%
100%
1.11
2.57
USD
USD
26%
1:200