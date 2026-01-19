SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Archana
Timothy Iman Pierngadi

Archana

Timothy Iman Pierngadi
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
128 (43.38%)
Loss Trade:
167 (56.61%)
Best Trade:
149.01 USD
Worst Trade:
-92.53 USD
Profitto lordo:
7 192.97 USD (462 370 pips)
Perdita lorda:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (941.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
941.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
223 (75.59%)
Short Trade:
72 (24.41%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
56.20 USD
Perdita media:
-38.53 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-559.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-888.94 USD (12)
Crescita mensile:
1.85%
Previsione annuale:
22.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
264.92 USD
Massimale:
1 160.89 USD (34.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.92% (1 160.89 USD)
Per equità:
0.45% (24.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 280
CHFJPY 8
GBPJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 833
CHFJPY -34
GBPJPY -41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 76K
CHFJPY -3.8K
GBPJPY -2.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.01 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +941.97 USD
Massima perdita consecutiva: -559.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
NAS-Real
0.00 × 5
SFM-Demo
0.00 × 5
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
262 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING


Non ci sono recensioni
2026.01.19 01:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.78% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Archana
30USD al mese
29%
0
0
USD
5.3K
USD
25
0%
295
43%
100%
1.11
2.57
USD
26%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.