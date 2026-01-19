- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
128 (43.38%)
損失トレード:
167 (56.61%)
ベストトレード:
149.01 USD
最悪のトレード:
-92.53 USD
総利益:
7 192.97 USD (462 370 pips)
総損失:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
最大連続の勝ち:
10 (941.97 USD)
最大連続利益:
941.97 USD (10)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.38%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
223 (75.59%)
短いトレード:
72 (24.41%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
2.57 USD
平均利益:
56.20 USD
平均損失:
-38.53 USD
最大連続の負け:
14 (-559.96 USD)
最大連続損失:
-888.94 USD (12)
月間成長:
1.85%
年間予想:
22.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
264.92 USD
最大の:
1 160.89 USD (34.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.92% (1 160.89 USD)
エクイティによる:
0.45% (24.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|280
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|833
|CHFJPY
|-34
|GBPJPY
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|76K
|CHFJPY
|-3.8K
|GBPJPY
|-2.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.01 USD
最悪のトレード: -93 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +941.97 USD
最大連続損失: -559.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
262 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
29%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
25
0%
295
43%
100%
1.11
2.57
USD
USD
26%
1:200