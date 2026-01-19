- Incremento
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
128 (43.38%)
Transacciones Irrentables:
167 (56.61%)
Mejor transacción:
149.01 USD
Peor transacción:
-92.53 USD
Beneficio Bruto:
7 192.97 USD (462 370 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (941.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
941.97 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.38%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
223 (75.59%)
Transacciones Cortas:
72 (24.41%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
2.57 USD
Beneficio medio:
56.20 USD
Pérdidas medias:
-38.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-559.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-888.94 USD (12)
Crecimiento al mes:
1.85%
Pronóstico anual:
22.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
264.92 USD
Máxima:
1 160.89 USD (34.94%)
Reducción relativa:
De balance:
25.92% (1 160.89 USD)
De fondos:
0.45% (24.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|280
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|833
|CHFJPY
|-34
|GBPJPY
|-41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|76K
|CHFJPY
|-3.8K
|GBPJPY
|-2.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
