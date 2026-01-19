SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Archana
Timothy Iman Pierngadi

Archana

Timothy Iman Pierngadi
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
128 (43.38%)
Transacciones Irrentables:
167 (56.61%)
Mejor transacción:
149.01 USD
Peor transacción:
-92.53 USD
Beneficio Bruto:
7 192.97 USD (462 370 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 435.14 USD (392 566 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (941.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
941.97 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.38%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
223 (75.59%)
Transacciones Cortas:
72 (24.41%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
2.57 USD
Beneficio medio:
56.20 USD
Pérdidas medias:
-38.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-559.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-888.94 USD (12)
Crecimiento al mes:
1.85%
Pronóstico anual:
22.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
264.92 USD
Máxima:
1 160.89 USD (34.94%)
Reducción relativa:
De balance:
25.92% (1 160.89 USD)
De fondos:
0.45% (24.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 280
CHFJPY 8
GBPJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 833
CHFJPY -34
GBPJPY -41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 76K
CHFJPY -3.8K
GBPJPY -2.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +149.01 USD
Peor transacción: -93 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +941.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -559.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
NAS-Real
0.00 × 5
SFM-Demo
0.00 × 5
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
otros 262...
NOT FOR COPY JUST FOR JOURALING


No hay comentarios
2026.01.19 01:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.78% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
