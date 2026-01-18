SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLDTRADERTR
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 129
Kârla kapanan işlemler:
771 (68.29%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (31.71%)
En iyi işlem:
20 574.51 USD
En kötü işlem:
-15 660.81 USD
Brüt kâr:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Brüt zarar:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (2 254.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68 896.60 USD (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.46%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.50
Alış işlemleri:
475 (42.07%)
Satış işlemleri:
654 (57.93%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
438.74 USD
Ortalama kâr:
1 137.07 USD
Ortalama zarar:
-1 065.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
51 (-1 484.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76 245.30 USD (23)
Aylık büyüme:
3.66%
Yıllık tahmin:
44.42%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.60 USD
Maksimum:
76 245.30 USD (24.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.07% (76 245.30 USD)
Varlığa göre:
20.28% (171 385.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 574.51 USD
En kötü işlem: -15 661 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +2 254.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 484.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.