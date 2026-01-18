- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 129
盈利交易:
771 (68.29%)
亏损交易:
358 (31.71%)
最好交易:
20 574.51 USD
最差交易:
-15 660.81 USD
毛利:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
毛利亏损:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
最大连续赢利:
49 (2 254.49 USD)
最大连续盈利:
68 896.60 USD (11)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.46%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
6.50
长期交易:
475 (42.07%)
短期交易:
654 (57.93%)
利润因子:
2.30
预期回报:
438.74 USD
平均利润:
1 137.07 USD
平均损失:
-1 065.21 USD
最大连续失误:
51 (-1 484.45 USD)
最大连续亏损:
-76 245.30 USD (23)
每月增长:
3.66%
年度预测:
44.42%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
150.60 USD
最大值:
76 245.30 USD (24.92%)
相对跌幅:
结余:
15.07% (76 245.30 USD)
净值:
20.58% (173 959.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|260
|BTCUSD
|204
|CADJPY-STD
|127
|USDCAD-STD
|126
|EURUSD-STD
|124
|GBPUSD-STD
|123
|AUDUSD-STD
|81
|AUDCAD-STD
|64
|EURAUD-STD
|19
|AUDJPY-STD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|190K
|BTCUSD
|600
|CADJPY-STD
|49K
|USDCAD-STD
|84K
|EURUSD-STD
|40K
|GBPUSD-STD
|5.1K
|AUDUSD-STD
|60K
|AUDCAD-STD
|42K
|EURAUD-STD
|25K
|AUDJPY-STD
|-93
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|24K
|BTCUSD
|600K
|CADJPY-STD
|9.4K
|USDCAD-STD
|13K
|EURUSD-STD
|-93
|GBPUSD-STD
|-1.2K
|AUDUSD-STD
|5.1K
|AUDCAD-STD
|8.1K
|EURAUD-STD
|1.2K
|AUDJPY-STD
|-16
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20 574.51 USD
最差交易: -15 661 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +2 254.49 USD
最大连续亏损: -1 484.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
