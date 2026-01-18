信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GOLDTRADERTR
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
0条评论
可靠性
44
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 129
盈利交易:
771 (68.29%)
亏损交易:
358 (31.71%)
最好交易:
20 574.51 USD
最差交易:
-15 660.81 USD
毛利:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
毛利亏损:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
最大连续赢利:
49 (2 254.49 USD)
最大连续盈利:
68 896.60 USD (11)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.46%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
6.50
长期交易:
475 (42.07%)
短期交易:
654 (57.93%)
利润因子:
2.30
预期回报:
438.74 USD
平均利润:
1 137.07 USD
平均损失:
-1 065.21 USD
最大连续失误:
51 (-1 484.45 USD)
最大连续亏损:
-76 245.30 USD (23)
每月增长:
3.66%
年度预测:
44.42%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
150.60 USD
最大值:
76 245.30 USD (24.92%)
相对跌幅:
结余:
15.07% (76 245.30 USD)
净值:
20.58% (173 959.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20 574.51 USD
最差交易: -15 661 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +2 254.49 USD
最大连续亏损: -1 484.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
