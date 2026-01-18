SignauxSections
GOLDTRADERTR
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 129
Bénéfice trades:
771 (68.29%)
Perte trades:
358 (31.71%)
Meilleure transaction:
20 574.51 USD
Pire transaction:
-15 660.81 USD
Bénéfice brut:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Perte brute:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (2 254.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68 896.60 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.46%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
6.50
Longs trades:
475 (42.07%)
Courts trades:
654 (57.93%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
438.74 USD
Bénéfice moyen:
1 137.07 USD
Perte moyenne:
-1 065.21 USD
Pertes consécutives maximales:
51 (-1 484.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-76 245.30 USD (23)
Croissance mensuelle:
3.66%
Prévision annuelle:
44.42%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
150.60 USD
Maximal:
76 245.30 USD (24.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.07% (76 245.30 USD)
Par fonds propres:
20.28% (171 385.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Aucun avis
