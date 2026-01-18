シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLDTRADERTR
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
レビュー0件
信頼性
44週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 129
利益トレード:
771 (68.29%)
損失トレード:
358 (31.71%)
ベストトレード:
20 574.51 USD
最悪のトレード:
-15 660.81 USD
総利益:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
総損失:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
最大連続の勝ち:
49 (2 254.49 USD)
最大連続利益:
68 896.60 USD (11)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.46%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
6.50
長いトレード:
475 (42.07%)
短いトレード:
654 (57.93%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
438.74 USD
平均利益:
1 137.07 USD
平均損失:
-1 065.21 USD
最大連続の負け:
51 (-1 484.45 USD)
最大連続損失:
-76 245.30 USD (23)
月間成長:
3.66%
年間予想:
44.42%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
150.60 USD
最大の:
76 245.30 USD (24.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.07% (76 245.30 USD)
エクイティによる:
20.58% (173 959.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20 574.51 USD
最悪のトレード: -15 661 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +2 254.49 USD
最大連続損失: -1 484.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
