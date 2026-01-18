- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 129
利益トレード:
771 (68.29%)
損失トレード:
358 (31.71%)
ベストトレード:
20 574.51 USD
最悪のトレード:
-15 660.81 USD
総利益:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
総損失:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
最大連続の勝ち:
49 (2 254.49 USD)
最大連続利益:
68 896.60 USD (11)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.46%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
6.50
長いトレード:
475 (42.07%)
短いトレード:
654 (57.93%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
438.74 USD
平均利益:
1 137.07 USD
平均損失:
-1 065.21 USD
最大連続の負け:
51 (-1 484.45 USD)
最大連続損失:
-76 245.30 USD (23)
月間成長:
3.66%
年間予想:
44.42%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
150.60 USD
最大の:
76 245.30 USD (24.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.07% (76 245.30 USD)
エクイティによる:
20.58% (173 959.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|260
|BTCUSD
|204
|CADJPY-STD
|127
|USDCAD-STD
|126
|EURUSD-STD
|124
|GBPUSD-STD
|123
|AUDUSD-STD
|81
|AUDCAD-STD
|64
|EURAUD-STD
|19
|AUDJPY-STD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|190K
|BTCUSD
|600
|CADJPY-STD
|49K
|USDCAD-STD
|84K
|EURUSD-STD
|40K
|GBPUSD-STD
|5.1K
|AUDUSD-STD
|60K
|AUDCAD-STD
|42K
|EURAUD-STD
|25K
|AUDJPY-STD
|-93
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|24K
|BTCUSD
|600K
|CADJPY-STD
|9.4K
|USDCAD-STD
|13K
|EURUSD-STD
|-93
|GBPUSD-STD
|-1.2K
|AUDUSD-STD
|5.1K
|AUDCAD-STD
|8.1K
|EURAUD-STD
|1.2K
|AUDJPY-STD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20 574.51 USD
最悪のトレード: -15 661 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +2 254.49 USD
最大連続損失: -1 484.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
241%
0
0
USD
USD
845K
USD
USD
44
94%
1 129
68%
100%
2.29
438.74
USD
USD
21%
1:500