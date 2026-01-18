SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLDTRADERTR
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 129
Profit Trade:
771 (68.29%)
Loss Trade:
358 (31.71%)
Best Trade:
20 574.51 USD
Worst Trade:
-15 660.81 USD
Profitto lordo:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Perdita lorda:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (2 254.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68 896.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.46%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.50
Long Trade:
475 (42.07%)
Short Trade:
654 (57.93%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
438.74 USD
Profitto medio:
1 137.07 USD
Perdita media:
-1 065.21 USD
Massime perdite consecutive:
51 (-1 484.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76 245.30 USD (23)
Crescita mensile:
3.66%
Previsione annuale:
44.42%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.60 USD
Massimale:
76 245.30 USD (24.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.07% (76 245.30 USD)
Per equità:
20.28% (171 385.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20 574.51 USD
Worst Trade: -15 661 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +2 254.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1 484.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLDTRADERTR
30USD al mese
241%
0
0
USD
845K
USD
44
94%
1 129
68%
100%
2.29
438.74
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.