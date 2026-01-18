시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GOLDTRADERTR
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 129
이익 거래:
771 (68.29%)
손실 거래:
358 (31.71%)
최고의 거래:
20 574.51 USD
최악의 거래:
-15 660.81 USD
총 수익:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
총 손실:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
연속 최대 이익:
49 (2 254.49 USD)
연속 최대 이익:
68 896.60 USD (11)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.46%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
6.50
롱(주식매수):
475 (42.07%)
숏(주식차입매도):
654 (57.93%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
438.74 USD
평균 이익:
1 137.07 USD
평균 손실:
-1 065.21 USD
연속 최대 손실:
51 (-1 484.45 USD)
연속 최대 손실:
-76 245.30 USD (23)
월별 성장률:
3.66%
연간 예측:
44.42%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
150.60 USD
최대한의:
76 245.30 USD (24.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.07% (76 245.30 USD)
자본금별:
20.58% (173 959.83 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20 574.51 USD
최악의 거래: -15 661 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +2 254.49 USD
연속 최대 손실: -1 484.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
GOLDTRADERTR
월별 30 USD
241%
0
0
USD
845K
USD
44
94%
1 129
68%
100%
2.29
438.74
USD
21%
1:500
