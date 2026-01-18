- 자본
- 축소
트레이드:
1 129
이익 거래:
771 (68.29%)
손실 거래:
358 (31.71%)
최고의 거래:
20 574.51 USD
최악의 거래:
-15 660.81 USD
총 수익:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
총 손실:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
연속 최대 이익:
49 (2 254.49 USD)
연속 최대 이익:
68 896.60 USD (11)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.46%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
6.50
롱(주식매수):
475 (42.07%)
숏(주식차입매도):
654 (57.93%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
438.74 USD
평균 이익:
1 137.07 USD
평균 손실:
-1 065.21 USD
연속 최대 손실:
51 (-1 484.45 USD)
연속 최대 손실:
-76 245.30 USD (23)
월별 성장률:
3.66%
연간 예측:
44.42%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
150.60 USD
최대한의:
76 245.30 USD (24.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.07% (76 245.30 USD)
자본금별:
20.58% (173 959.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|260
|BTCUSD
|204
|CADJPY-STD
|127
|USDCAD-STD
|126
|EURUSD-STD
|124
|GBPUSD-STD
|123
|AUDUSD-STD
|81
|AUDCAD-STD
|64
|EURAUD-STD
|19
|AUDJPY-STD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-STD
|190K
|BTCUSD
|600
|CADJPY-STD
|49K
|USDCAD-STD
|84K
|EURUSD-STD
|40K
|GBPUSD-STD
|5.1K
|AUDUSD-STD
|60K
|AUDCAD-STD
|42K
|EURAUD-STD
|25K
|AUDJPY-STD
|-93
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-STD
|24K
|BTCUSD
|600K
|CADJPY-STD
|9.4K
|USDCAD-STD
|13K
|EURUSD-STD
|-93
|GBPUSD-STD
|-1.2K
|AUDUSD-STD
|5.1K
|AUDCAD-STD
|8.1K
|EURAUD-STD
|1.2K
|AUDJPY-STD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20 574.51 USD
최악의 거래: -15 661 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +2 254.49 USD
연속 최대 손실: -1 484.45 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
241%
0
0
USD
USD
845K
USD
USD
44
94%
1 129
68%
100%
2.29
438.74
USD
USD
21%
1:500