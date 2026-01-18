- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 129
Negociações com lucro:
771 (68.29%)
Negociações com perda:
358 (31.71%)
Melhor negociação:
20 574.51 USD
Pior negociação:
-15 660.81 USD
Lucro bruto:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Perda bruta:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (2 254.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68 896.60 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.46%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
6.50
Negociações longas:
475 (42.07%)
Negociações curtas:
654 (57.93%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
438.74 USD
Lucro médio:
1 137.07 USD
Perda média:
-1 065.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
51 (-1 484.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76 245.30 USD (23)
Crescimento mensal:
3.66%
Previsão anual:
44.42%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
150.60 USD
Máximo:
76 245.30 USD (24.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.07% (76 245.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.28% (171 385.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|260
|BTCUSD
|204
|CADJPY-STD
|127
|USDCAD-STD
|126
|EURUSD-STD
|124
|GBPUSD-STD
|123
|AUDUSD-STD
|81
|AUDCAD-STD
|64
|EURAUD-STD
|19
|AUDJPY-STD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|190K
|BTCUSD
|600
|CADJPY-STD
|49K
|USDCAD-STD
|84K
|EURUSD-STD
|40K
|GBPUSD-STD
|5.1K
|AUDUSD-STD
|60K
|AUDCAD-STD
|42K
|EURAUD-STD
|25K
|AUDJPY-STD
|-93
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|24K
|BTCUSD
|600K
|CADJPY-STD
|9.4K
|USDCAD-STD
|13K
|EURUSD-STD
|-93
|GBPUSD-STD
|-1.2K
|AUDUSD-STD
|5.1K
|AUDCAD-STD
|8.1K
|EURAUD-STD
|1.2K
|AUDJPY-STD
|-16
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20 574.51 USD
Pior negociação: -15 661 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +2 254.49 USD
Máxima perda consecutiva: -1 484.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
