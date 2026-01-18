SinaisSeções
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
Confiabilidade
44 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 129
Negociações com lucro:
771 (68.29%)
Negociações com perda:
358 (31.71%)
Melhor negociação:
20 574.51 USD
Pior negociação:
-15 660.81 USD
Lucro bruto:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Perda bruta:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (2 254.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68 896.60 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.46%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
6.50
Negociações longas:
475 (42.07%)
Negociações curtas:
654 (57.93%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
438.74 USD
Lucro médio:
1 137.07 USD
Perda média:
-1 065.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
51 (-1 484.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76 245.30 USD (23)
Crescimento mensal:
3.66%
Previsão anual:
44.42%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
150.60 USD
Máximo:
76 245.30 USD (24.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.07% (76 245.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.28% (171 385.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20 574.51 USD
Pior negociação: -15 661 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +2 254.49 USD
Máxima perda consecutiva: -1 484.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

