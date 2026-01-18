СигналыРазделы
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 129
Прибыльных трейдов:
771 (68.29%)
Убыточных трейдов:
358 (31.71%)
Лучший трейд:
20 574.51 USD
Худший трейд:
-15 660.81 USD
Общая прибыль:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Общий убыток:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (2 254.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
68 896.60 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.46%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
6.50
Длинных трейдов:
475 (42.07%)
Коротких трейдов:
654 (57.93%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
438.74 USD
Средняя прибыль:
1 137.07 USD
Средний убыток:
-1 065.21 USD
Макс. серия проигрышей:
51 (-1 484.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-76 245.30 USD (23)
Прирост в месяц:
3.66%
Годовой прогноз:
44.42%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.60 USD
Максимальная:
76 245.30 USD (24.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.07% (76 245.30 USD)
По эквити:
20.58% (173 959.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20 574.51 USD
Худший трейд: -15 661 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +2 254.49 USD
Макс. убыток в серии: -1 484.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.