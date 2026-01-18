- Прирост
Всего трейдов:
1 129
Прибыльных трейдов:
771 (68.29%)
Убыточных трейдов:
358 (31.71%)
Лучший трейд:
20 574.51 USD
Худший трейд:
-15 660.81 USD
Общая прибыль:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Общий убыток:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (2 254.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
68 896.60 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.46%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
6.50
Длинных трейдов:
475 (42.07%)
Коротких трейдов:
654 (57.93%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
438.74 USD
Средняя прибыль:
1 137.07 USD
Средний убыток:
-1 065.21 USD
Макс. серия проигрышей:
51 (-1 484.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-76 245.30 USD (23)
Прирост в месяц:
3.66%
Годовой прогноз:
44.42%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.60 USD
Максимальная:
76 245.30 USD (24.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.07% (76 245.30 USD)
По эквити:
20.58% (173 959.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|260
|BTCUSD
|204
|CADJPY-STD
|127
|USDCAD-STD
|126
|EURUSD-STD
|124
|GBPUSD-STD
|123
|AUDUSD-STD
|81
|AUDCAD-STD
|64
|EURAUD-STD
|19
|AUDJPY-STD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|190K
|BTCUSD
|600
|CADJPY-STD
|49K
|USDCAD-STD
|84K
|EURUSD-STD
|40K
|GBPUSD-STD
|5.1K
|AUDUSD-STD
|60K
|AUDCAD-STD
|42K
|EURAUD-STD
|25K
|AUDJPY-STD
|-93
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|24K
|BTCUSD
|600K
|CADJPY-STD
|9.4K
|USDCAD-STD
|13K
|EURUSD-STD
|-93
|GBPUSD-STD
|-1.2K
|AUDUSD-STD
|5.1K
|AUDCAD-STD
|8.1K
|EURAUD-STD
|1.2K
|AUDJPY-STD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Лучший трейд: +20 574.51 USD
Худший трейд: -15 661 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +2 254.49 USD
Макс. убыток в серии: -1 484.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
