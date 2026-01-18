SeñalesSecciones
GOLDTRADERTR
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
0 comentarios
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 129
Transacciones Rentables:
771 (68.29%)
Transacciones Irrentables:
358 (31.71%)
Mejor transacción:
20 574.51 USD
Peor transacción:
-15 660.81 USD
Beneficio Bruto:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Pérdidas Brutas:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (2 254.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68 896.60 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.46%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
6.50
Transacciones Largas:
475 (42.07%)
Transacciones Cortas:
654 (57.93%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
438.74 USD
Beneficio medio:
1 137.07 USD
Pérdidas medias:
-1 065.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
51 (-1 484.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76 245.30 USD (23)
Crecimiento al mes:
3.66%
Pronóstico anual:
44.42%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
150.60 USD
Máxima:
76 245.30 USD (24.92%)
Reducción relativa:
De balance:
15.07% (76 245.30 USD)
De fondos:
20.28% (171 385.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +20 574.51 USD
Peor transacción: -15 661 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +2 254.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 484.45 USD

