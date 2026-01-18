SignaleKategorien
Abdulkadir Yusuf Ali

GOLDTRADERTR

Abdulkadir Yusuf Ali
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 241%
VTMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 129
Gewinntrades:
771 (68.29%)
Verlusttrades:
358 (31.71%)
Bester Trade:
20 574.51 USD
Schlechtester Trade:
-15 660.81 USD
Bruttoprofit:
876 679.79 USD (2 430 826 pips)
Bruttoverlust:
-381 345.37 USD (1 771 322 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (2 254.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68 896.60 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.46%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
6.50
Long-Positionen:
475 (42.07%)
Short-Positionen:
654 (57.93%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
438.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 137.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 065.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
51 (-1 484.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76 245.30 USD (23)
Wachstum pro Monat :
3.66%
Jahresprognose:
44.42%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
150.60 USD
Maximaler:
76 245.30 USD (24.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.07% (76 245.30 USD)
Kapital:
20.58% (173 959.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-STD 260
BTCUSD 204
CADJPY-STD 127
USDCAD-STD 126
EURUSD-STD 124
GBPUSD-STD 123
AUDUSD-STD 81
AUDCAD-STD 64
EURAUD-STD 19
AUDJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 190K
BTCUSD 600
CADJPY-STD 49K
USDCAD-STD 84K
EURUSD-STD 40K
GBPUSD-STD 5.1K
AUDUSD-STD 60K
AUDCAD-STD 42K
EURAUD-STD 25K
AUDJPY-STD -93
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 24K
BTCUSD 600K
CADJPY-STD 9.4K
USDCAD-STD 13K
EURUSD-STD -93
GBPUSD-STD -1.2K
AUDUSD-STD 5.1K
AUDCAD-STD 8.1K
EURAUD-STD 1.2K
AUDJPY-STD -16
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20 574.51 USD
Schlechtester Trade: -15 661 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 254.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 484.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

