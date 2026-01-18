Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 AlpariEvrasia-Real01 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.13 × 8 Exness-MT5Real8 0.66 × 125 ICMarkets-MT5 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 2.44 × 1002 Tickmill-Live 2.65 × 6493 ICMarketsSC-MT5 3.00 × 121 ICMarketsEU-MT5-5 3.00 × 13 ICMarketsEU-MT5-4 3.40 × 5 Exness-MT5Real5 3.50 × 20 VTMarkets-Live 3.67 × 6 Aglobe-Live 4.00 × 3 TitanFX-MT5-01 4.48 × 83 MaxusGlobalMarket-Main 4.50 × 2 FusionMarkets-Live 4.60 × 5 AdmiralsSC-Live 5.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 5.00 × 6 Alpari-MT5 5.23 × 39 VantageInternational-Live 5.50 × 2 BlackBullMarkets-Live 6.00 × 1 Exness-MT5Real6 6.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 6.97 × 201 25 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya