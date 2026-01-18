SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Farmed Hedge Yield O
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield O

Tanapisit Tepawarapruek
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 1%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
14 (51.85%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (48.15%)
En iyi işlem:
2.60 USD
En kötü işlem:
-1.92 USD
Brüt kâr:
17.42 USD (2 809 pips)
Brüt zarar:
-15.65 USD (2 009 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
83.95%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
12 (44.44%)
Satış işlemleri:
15 (55.56%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
1.24 USD
Ortalama zarar:
-1.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.14 USD (3)
Aylık büyüme:
0.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.89 USD
Maksimum:
2.89 USD (0.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (2.23 USD)
Varlığa göre:
0.24% (1.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 6
NZDJPY 6
AUDJPY 6
GBPJPY 4
XAUUSD 3
EURJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY -3
NZDJPY -8
AUDJPY 10
GBPJPY 5
XAUUSD -2
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY -405
NZDJPY -1.2K
AUDJPY 1.7K
GBPJPY 774
XAUUSD -205
EURJPY 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.60 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.13 × 8
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarkets-MT5
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.44 × 1002
Tickmill-Live
2.65 × 6493
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 121
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
3.40 × 5
Exness-MT5Real5
3.50 × 20
VTMarkets-Live
3.67 × 6
Aglobe-Live
4.00 × 3
TitanFX-MT5-01
4.48 × 83
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
FusionMarkets-Live
4.60 × 5
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.23 × 39
VantageInternational-Live
5.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.97 × 201
25 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
-Core Concept-
Systematic Hedging • Yield Farming • Risk-Controlled Executionn.

-Farmed Hedge Yield-
A systematic trading portfolio focused on generating
consistent yield through structured hedging and disciplined risk management.

Built on a market-neutral framework to reduce directional dependency,
with Forex as the primary asset class for yield generation.

✅ Rule-based execution with controlled portfolio risk
📊 Designed to complement and diversify other investment portfolios

Recommended Minimum Capital
• Approximately USD 200–300 per 0.01 lot to maintain proper risk structure

and gradually increase position size based on account balance and risk tolerance.
As a general reference:
– $200–300 balance: 0.01 lot
– $1,000 balance: 0.02–0.05 lot
İnceleme yok
2026.01.19 00:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 00:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.18 13:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.18 13:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.18 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 13:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Farmed Hedge Yield O
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
517
USD
1
100%
27
51%
100%
1.11
0.07
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.