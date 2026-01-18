- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
14 (51.85%)
損失トレード:
13 (48.15%)
ベストトレード:
2.60 USD
最悪のトレード:
-1.92 USD
総利益:
17.42 USD (2 809 pips)
総損失:
-15.65 USD (2 009 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1.96 USD)
最大連続利益:
2.60 USD (1)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
83.95%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
12 (44.44%)
短いトレード:
15 (55.56%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
1.24 USD
平均損失:
-1.20 USD
最大連続の負け:
3 (-2.14 USD)
最大連続損失:
-2.14 USD (3)
月間成長:
0.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.89 USD
最大の:
2.89 USD (0.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.43% (2.23 USD)
エクイティによる:
0.24% (1.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|6
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|4
|XAUUSD
|3
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|-3
|NZDJPY
|-8
|AUDJPY
|10
|GBPJPY
|5
|XAUUSD
|-2
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|-405
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|1.7K
|GBPJPY
|774
|XAUUSD
|-205
|EURJPY
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.60 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1.96 USD
最大連続損失: -2.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarkets-MT5
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.44 × 1002
|
Tickmill-Live
|2.65 × 6493
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 121
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.50 × 20
|
VTMarkets-Live
|3.67 × 6
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|4.48 × 83
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|4.60 × 5
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.23 × 39
|
VantageInternational-Live
|5.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.97 × 201
-Core Concept-
Systematic Hedging • Yield Farming • Risk-Controlled Executionn.
-Farmed Hedge Yield-
A systematic trading portfolio focused on generating
consistent yield through structured hedging and disciplined risk management.
Built on a market-neutral framework to reduce directional dependency,
with Forex as the primary asset class for yield generation.
✅ Rule-based execution with controlled portfolio risk
📊 Designed to complement and diversify other investment portfolios
Recommended Minimum Capital
• Approximately USD 200–300 per 0.01 lot to maintain proper risk structure
and gradually increase position size based on account balance and risk tolerance.
As a general reference:
– $200–300 balance: 0.01 lot
– $1,000 balance: 0.02–0.05 lot
