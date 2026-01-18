シグナルセクション
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield O

Tanapisit Tepawarapruek
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
14 (51.85%)
損失トレード:
13 (48.15%)
ベストトレード:
2.60 USD
最悪のトレード:
-1.92 USD
総利益:
17.42 USD (2 809 pips)
総損失:
-15.65 USD (2 009 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1.96 USD)
最大連続利益:
2.60 USD (1)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
83.95%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
12 (44.44%)
短いトレード:
15 (55.56%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
1.24 USD
平均損失:
-1.20 USD
最大連続の負け:
3 (-2.14 USD)
最大連続損失:
-2.14 USD (3)
月間成長:
0.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.89 USD
最大の:
2.89 USD (0.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.43% (2.23 USD)
エクイティによる:
0.24% (1.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 6
NZDJPY 6
AUDJPY 6
GBPJPY 4
XAUUSD 3
EURJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY -3
NZDJPY -8
AUDJPY 10
GBPJPY 5
XAUUSD -2
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY -405
NZDJPY -1.2K
AUDJPY 1.7K
GBPJPY 774
XAUUSD -205
EURJPY 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.60 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1.96 USD
最大連続損失: -2.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.13 × 8
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarkets-MT5
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.44 × 1002
Tickmill-Live
2.65 × 6493
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 121
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
3.40 × 5
Exness-MT5Real5
3.50 × 20
VTMarkets-Live
3.67 × 6
Aglobe-Live
4.00 × 3
TitanFX-MT5-01
4.48 × 83
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
FusionMarkets-Live
4.60 × 5
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.23 × 39
VantageInternational-Live
5.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.97 × 201
25 より多く...
-Core Concept-
Systematic Hedging • Yield Farming • Risk-Controlled Executionn.

-Farmed Hedge Yield-
A systematic trading portfolio focused on generating
consistent yield through structured hedging and disciplined risk management.

Built on a market-neutral framework to reduce directional dependency,
with Forex as the primary asset class for yield generation.

✅ Rule-based execution with controlled portfolio risk
📊 Designed to complement and diversify other investment portfolios

Recommended Minimum Capital
• Approximately USD 200–300 per 0.01 lot to maintain proper risk structure

and gradually increase position size based on account balance and risk tolerance.
As a general reference:
– $200–300 balance: 0.01 lot
– $1,000 balance: 0.02–0.05 lot
レビューなし
2026.01.19 00:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 00:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.18 13:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.18 13:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.18 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 13:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
