Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
14 (51.85%)
Убыточных трейдов:
13 (48.15%)
Лучший трейд:
2.60 USD
Худший трейд:
-1.92 USD
Общая прибыль:
17.42 USD (2 809 pips)
Общий убыток:
-15.65 USD (2 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.60 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
83.95%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
12 (44.44%)
Коротких трейдов:
15 (55.56%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-1.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.14 USD (3)
Прирост в месяц:
0.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.89 USD
Максимальная:
2.89 USD (0.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (2.23 USD)
По эквити:
0.24% (1.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|6
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|4
|XAUUSD
|3
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-3
|NZDJPY
|-8
|AUDJPY
|10
|GBPJPY
|5
|XAUUSD
|-2
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-405
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|1.7K
|GBPJPY
|774
|XAUUSD
|-205
|EURJPY
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.60 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.96 USD
Макс. убыток в серии: -2.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarkets-MT5
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.44 × 1002
|
Tickmill-Live
|2.65 × 6493
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 121
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.50 × 20
|
VTMarkets-Live
|3.67 × 6
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|4.48 × 83
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|4.60 × 5
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.23 × 39
|
VantageInternational-Live
|5.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.97 × 201
еще 25...
-Core Concept-
Systematic Hedging • Yield Farming • Risk-Controlled Executionn.
-Farmed Hedge Yield-
A systematic trading portfolio focused on generating
consistent yield through structured hedging and disciplined risk management.
Built on a market-neutral framework to reduce directional dependency,
with Forex as the primary asset class for yield generation.
✅ Rule-based execution with controlled portfolio risk
📊 Designed to complement and diversify other investment portfolios
Recommended Minimum Capital
• Approximately USD 200–300 per 0.01 lot to maintain proper risk structure
and gradually increase position size based on account balance and risk tolerance.
As a general reference:
– $200–300 balance: 0.01 lot
– $1,000 balance: 0.02–0.05 lot
