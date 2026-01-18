СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Farmed Hedge Yield O
Tanapisit Tepawarapruek

Farmed Hedge Yield O

Tanapisit Tepawarapruek
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Tickmill-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
14 (51.85%)
Убыточных трейдов:
13 (48.15%)
Лучший трейд:
2.60 USD
Худший трейд:
-1.92 USD
Общая прибыль:
17.42 USD (2 809 pips)
Общий убыток:
-15.65 USD (2 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.60 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
83.95%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
12 (44.44%)
Коротких трейдов:
15 (55.56%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-1.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.14 USD (3)
Прирост в месяц:
0.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.89 USD
Максимальная:
2.89 USD (0.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (2.23 USD)
По эквити:
0.24% (1.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 6
NZDJPY 6
AUDJPY 6
GBPJPY 4
XAUUSD 3
EURJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY -3
NZDJPY -8
AUDJPY 10
GBPJPY 5
XAUUSD -2
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -405
NZDJPY -1.2K
AUDJPY 1.7K
GBPJPY 774
XAUUSD -205
EURJPY 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.60 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.96 USD
Макс. убыток в серии: -2.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.13 × 8
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarkets-MT5
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.44 × 1002
Tickmill-Live
2.65 × 6493
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 121
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
3.40 × 5
Exness-MT5Real5
3.50 × 20
VTMarkets-Live
3.67 × 6
Aglobe-Live
4.00 × 3
TitanFX-MT5-01
4.48 × 83
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
FusionMarkets-Live
4.60 × 5
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.23 × 39
VantageInternational-Live
5.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
6.97 × 201
еще 25...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
-Core Concept-
Systematic Hedging • Yield Farming • Risk-Controlled Executionn.

-Farmed Hedge Yield-
A systematic trading portfolio focused on generating
consistent yield through structured hedging and disciplined risk management.

Built on a market-neutral framework to reduce directional dependency,
with Forex as the primary asset class for yield generation.

✅ Rule-based execution with controlled portfolio risk
📊 Designed to complement and diversify other investment portfolios

Recommended Minimum Capital
• Approximately USD 200–300 per 0.01 lot to maintain proper risk structure

and gradually increase position size based on account balance and risk tolerance.
As a general reference:
– $200–300 balance: 0.01 lot
– $1,000 balance: 0.02–0.05 lot
Нет отзывов
2026.01.19 00:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 00:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.18 13:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.18 13:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.18 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 13:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Farmed Hedge Yield O
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
517
USD
1
100%
27
51%
100%
1.11
0.07
USD
0%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.