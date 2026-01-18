- Büyüme
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
43 (55.84%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (44.16%)
En iyi işlem:
54.40 USD
En kötü işlem:
-34.23 USD
Brüt kâr:
630.89 USD (12 441 pips)
Brüt zarar:
-377.26 USD (13 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (102.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
38.54%
Maks. mevduat yükü:
15.32%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
47 (61.04%)
Satış işlemleri:
30 (38.96%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
3.29 USD
Ortalama kâr:
14.67 USD
Ortalama zarar:
-11.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-87.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.94 USD (4)
Aylık büyüme:
7.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.94 USD (2.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.35% (87.94 USD)
Varlığa göre:
6.82% (249.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-714
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.40 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +102.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Power Trend Recovery
Strong But Disciplined
İnceleme yok
