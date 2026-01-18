- 成长
交易:
81
盈利交易:
46 (56.79%)
亏损交易:
35 (43.21%)
最好交易:
54.40 USD
最差交易:
-34.23 USD
毛利:
665.37 USD (13 471 pips)
毛利亏损:
-381.88 USD (13 308 pips)
最大连续赢利:
5 (102.12 USD)
最大连续盈利:
102.12 USD (5)
夏普比率:
0.22
交易活动:
40.36%
最大入金加载:
15.32%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
81
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
3.22
长期交易:
51 (62.96%)
短期交易:
30 (37.04%)
利润因子:
1.74
预期回报:
3.50 USD
平均利润:
14.46 USD
平均损失:
-10.91 USD
最大连续失误:
4 (-87.94 USD)
最大连续亏损:
-87.94 USD (4)
每月增长:
8.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
87.94 USD (2.35%)
相对跌幅:
结余:
2.35% (87.94 USD)
净值:
6.82% (249.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|283
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.40 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +102.12 USD
最大连续亏损: -87.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Power Trend Recovery
Strong But Disciplined
