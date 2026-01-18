- Прирост
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
46 (56.79%)
Убыточных трейдов:
35 (43.21%)
Лучший трейд:
54.40 USD
Худший трейд:
-34.23 USD
Общая прибыль:
665.37 USD (13 471 pips)
Общий убыток:
-381.88 USD (13 308 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (102.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
40.36%
Макс. загрузка депозита:
15.32%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
3.22
Длинных трейдов:
51 (62.96%)
Коротких трейдов:
30 (37.04%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
3.50 USD
Средняя прибыль:
14.46 USD
Средний убыток:
-10.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-87.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.94 USD (4)
Прирост в месяц:
8.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
87.94 USD (2.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.35% (87.94 USD)
По эквити:
6.82% (249.83 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
283
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.40 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +102.12 USD
Макс. убыток в серии: -87.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Power Trend Recovery
Strong But Disciplined
Нет отзывов
