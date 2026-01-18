- Crescita
Trade:
77
Profit Trade:
43 (55.84%)
Loss Trade:
34 (44.16%)
Best Trade:
54.40 USD
Worst Trade:
-34.23 USD
Profitto lordo:
630.89 USD (12 441 pips)
Perdita lorda:
-377.26 USD (13 155 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (102.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
38.54%
Massimo carico di deposito:
15.32%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
47 (61.04%)
Short Trade:
30 (38.96%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
3.29 USD
Profitto medio:
14.67 USD
Perdita media:
-11.10 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-87.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.94 USD (4)
Crescita mensile:
7.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.94 USD (2.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.35% (87.94 USD)
Per equità:
6.82% (249.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-714
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
