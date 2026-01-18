- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
46 (56.79%)
損失トレード:
35 (43.21%)
ベストトレード:
54.40 USD
最悪のトレード:
-34.23 USD
総利益:
665.37 USD (13 471 pips)
総損失:
-381.88 USD (13 308 pips)
最大連続の勝ち:
5 (102.12 USD)
最大連続利益:
102.12 USD (5)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
40.36%
最大入金額:
15.32%
最近のトレード:
33 分前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
3.22
長いトレード:
51 (62.96%)
短いトレード:
30 (37.04%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
3.50 USD
平均利益:
14.46 USD
平均損失:
-10.91 USD
最大連続の負け:
4 (-87.94 USD)
最大連続損失:
-87.94 USD (4)
月間成長:
8.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
87.94 USD (2.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.35% (87.94 USD)
エクイティによる:
6.82% (249.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|283
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.40 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +102.12 USD
最大連続損失: -87.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Power Trend Recovery
Strong But Disciplined
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
8%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
1
100%
81
56%
40%
1.74
3.50
USD
USD
7%
1:500