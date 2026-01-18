- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
43 (55.84%)
Transacciones Irrentables:
34 (44.16%)
Mejor transacción:
54.40 USD
Peor transacción:
-34.23 USD
Beneficio Bruto:
630.89 USD (12 441 pips)
Pérdidas Brutas:
-377.26 USD (13 155 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (102.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
102.12 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
36.61%
Carga máxima del depósito:
15.32%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
78
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
2.88
Transacciones Largas:
47 (61.04%)
Transacciones Cortas:
30 (38.96%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
3.29 USD
Beneficio medio:
14.67 USD
Pérdidas medias:
-11.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-87.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.94 USD (4)
Crecimiento al mes:
7.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
87.94 USD (2.35%)
Reducción relativa:
De balance:
2.35% (87.94 USD)
De fondos:
6.82% (249.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-714
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Power Trend Recovery
Strong But Disciplined
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
1
100%
77
55%
37%
1.67
3.29
USD
USD
7%
1:500