- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
43 (55.84%)
Negociações com perda:
34 (44.16%)
Melhor negociação:
54.40 USD
Pior negociação:
-34.23 USD
Lucro bruto:
630.89 USD (12 441 pips)
Perda bruta:
-377.26 USD (13 155 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (102.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
102.12 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
40.36%
Depósito máximo carregado:
15.32%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
79
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
2.88
Negociações longas:
47 (61.04%)
Negociações curtas:
30 (38.96%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
3.29 USD
Lucro médio:
14.67 USD
Perda média:
-11.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-87.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.94 USD (4)
Crescimento mensal:
7.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
87.94 USD (2.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.35% (87.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.82% (249.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-714
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.40 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +102.12 USD
Máxima perda consecutiva: -87.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
