- 자본
- 축소
트레이드:
81
이익 거래:
46 (56.79%)
손실 거래:
35 (43.21%)
최고의 거래:
54.40 USD
최악의 거래:
-34.23 USD
총 수익:
665.37 USD (13 471 pips)
총 손실:
-381.88 USD (13 308 pips)
연속 최대 이익:
5 (102.12 USD)
연속 최대 이익:
102.12 USD (5)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
40.36%
최대 입금량:
15.32%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
82
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
3.22
롱(주식매수):
51 (62.96%)
숏(주식차입매도):
30 (37.04%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
3.50 USD
평균 이익:
14.46 USD
평균 손실:
-10.91 USD
연속 최대 손실:
4 (-87.94 USD)
연속 최대 손실:
-87.94 USD (4)
월별 성장률:
8.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
87.94 USD (2.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.35% (87.94 USD)
자본금별:
6.82% (249.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|283
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
