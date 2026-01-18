- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
46 (56.79%)
Verlusttrades:
35 (43.21%)
Bester Trade:
54.40 USD
Schlechtester Trade:
-34.23 USD
Bruttoprofit:
665.37 USD (13 471 pips)
Bruttoverlust:
-381.88 USD (13 308 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (102.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
102.12 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
40.36%
Max deposit load:
15.32%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
82
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
3.22
Long-Positionen:
51 (62.96%)
Short-Positionen:
30 (37.04%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
3.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-87.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.94 USD (4)
Wachstum pro Monat :
8.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
87.94 USD (2.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.35% (87.94 USD)
Kapital:
6.82% (249.83 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|283
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +54.40 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +102.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Power Trend Recovery
Strong But Disciplined
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
8%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
1
100%
81
56%
40%
1.74
3.50
USD
USD
7%
1:500