SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fremdkapital 10k
Tom Bender

Fremdkapital 10k

Tom Bender
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
18 (62.06%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (37.93%)
En iyi işlem:
28.25 EUR
En kötü işlem:
-23.79 EUR
Brüt kâr:
153.07 EUR (17 886 pips)
Brüt zarar:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (137.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
137.21 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
7 (24.14%)
Satış işlemleri:
22 (75.86%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
2.12 EUR
Ortalama kâr:
8.50 EUR
Ortalama zarar:
-8.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-59.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-59.59 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.64 EUR
Maksimum:
85.44 EUR (0.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 74
GBPJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY -111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.25 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +137.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -59.59 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.17 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol