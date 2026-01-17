- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
18 (62.06%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (37.93%)
En iyi işlem:
28.25 EUR
En kötü işlem:
-23.79 EUR
Brüt kâr:
153.07 EUR (17 886 pips)
Brüt zarar:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (137.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
137.21 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
7 (24.14%)
Satış işlemleri:
22 (75.86%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
2.12 EUR
Ortalama kâr:
8.50 EUR
Ortalama zarar:
-8.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-59.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-59.59 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.64 EUR
Maksimum:
85.44 EUR (0.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.25 EUR
En kötü işlem: -24 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +137.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -59.59 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok