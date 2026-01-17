- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
18 (62.06%)
亏损交易:
11 (37.93%)
最好交易:
28.25 EUR
最差交易:
-23.79 EUR
毛利:
153.07 EUR (17 886 pips)
毛利亏损:
-91.50 EUR (10 093 pips)
最大连续赢利:
8 (137.21 EUR)
最大连续盈利:
137.21 EUR (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.72
长期交易:
7 (24.14%)
短期交易:
22 (75.86%)
利润因子:
1.67
预期回报:
2.12 EUR
平均利润:
8.50 EUR
平均损失:
-8.32 EUR
最大连续失误:
7 (-59.59 EUR)
最大连续亏损:
-59.59 EUR (7)
每月增长:
0.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
75.64 EUR
最大值:
85.44 EUR (0.85%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.25 EUR
最差交易: -24 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +137.21 EUR
最大连续亏损: -59.59 EUR
