Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
18 (62.06%)
Verlusttrades:
11 (37.93%)
Bester Trade:
28.25 EUR
Schlechtester Trade:
-23.79 EUR
Bruttoprofit:
153.07 EUR (17 886 pips)
Bruttoverlust:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (137.21 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
137.21 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
7 (24.14%)
Short-Positionen:
22 (75.86%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
2.12 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.32 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-59.59 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-59.59 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
0.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
75.64 EUR
Maximaler:
85.44 EUR (0.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.25 EUR
Schlechtester Trade: -24 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +137.21 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -59.59 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
