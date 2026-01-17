SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Fremdkapital 10k
Tom Bender

Fremdkapital 10k

Tom Bender
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
18 (62.06%)
Verlusttrades:
11 (37.93%)
Bester Trade:
28.25 EUR
Schlechtester Trade:
-23.79 EUR
Bruttoprofit:
153.07 EUR (17 886 pips)
Bruttoverlust:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (137.21 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
137.21 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
7 (24.14%)
Short-Positionen:
22 (75.86%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
2.12 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.32 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-59.59 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-59.59 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
0.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
75.64 EUR
Maximaler:
85.44 EUR (0.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 74
GBPJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY -111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.25 EUR
Schlechtester Trade: -24 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +137.21 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -59.59 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.17 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
