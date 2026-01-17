- Incremento
Total de Trades:
29
Transacciones Rentables:
18 (62.06%)
Transacciones Irrentables:
11 (37.93%)
Mejor transacción:
28.25 EUR
Peor transacción:
-23.79 EUR
Beneficio Bruto:
153.07 EUR (17 886 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (137.21 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
137.21 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.72
Transacciones Largas:
7 (24.14%)
Transacciones Cortas:
22 (75.86%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
2.12 EUR
Beneficio medio:
8.50 EUR
Pérdidas medias:
-8.32 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-59.59 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-59.59 EUR (7)
Crecimiento al mes:
0.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
75.64 EUR
Máxima:
85.44 EUR (0.85%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
