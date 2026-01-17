СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fremdkapital 10k
Tom Bender

Fremdkapital 10k

Tom Bender
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
18 (62.06%)
Убыточных трейдов:
11 (37.93%)
Лучший трейд:
28.25 EUR
Худший трейд:
-23.79 EUR
Общая прибыль:
153.07 EUR (17 886 pips)
Общий убыток:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (137.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
137.21 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
7 (24.14%)
Коротких трейдов:
22 (75.86%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
2.12 EUR
Средняя прибыль:
8.50 EUR
Средний убыток:
-8.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-59.59 EUR)
Макс. убыток в серии:
-59.59 EUR (7)
Прирост в месяц:
0.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.64 EUR
Максимальная:
85.44 EUR (0.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 74
GBPJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY -111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.25 EUR
Худший трейд: -24 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +137.21 EUR
Макс. убыток в серии: -59.59 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.17 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика