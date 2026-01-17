- Прирост
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
18 (62.06%)
Убыточных трейдов:
11 (37.93%)
Лучший трейд:
28.25 EUR
Худший трейд:
-23.79 EUR
Общая прибыль:
153.07 EUR (17 886 pips)
Общий убыток:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (137.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
137.21 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
7 (24.14%)
Коротких трейдов:
22 (75.86%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
2.12 EUR
Средняя прибыль:
8.50 EUR
Средний убыток:
-8.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-59.59 EUR)
Макс. убыток в серии:
-59.59 EUR (7)
Прирост в месяц:
0.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.64 EUR
Максимальная:
85.44 EUR (0.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +28.25 EUR
Худший трейд: -24 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +137.21 EUR
Макс. убыток в серии: -59.59 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
