Tom Bender

Fremdkapital 10k

Tom Bender
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
18 (62.06%)
損失トレード:
11 (37.93%)
ベストトレード:
28.25 EUR
最悪のトレード:
-23.79 EUR
総利益:
153.07 EUR (17 886 pips)
総損失:
-91.50 EUR (10 093 pips)
最大連続の勝ち:
8 (137.21 EUR)
最大連続利益:
137.21 EUR (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
7 (24.14%)
短いトレード:
22 (75.86%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
2.12 EUR
平均利益:
8.50 EUR
平均損失:
-8.32 EUR
最大連続の負け:
7 (-59.59 EUR)
最大連続損失:
-59.59 EUR (7)
月間成長:
0.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
75.64 EUR
最大の:
85.44 EUR (0.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 74
GBPJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY -111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.25 EUR
最悪のトレード: -24 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +137.21 EUR
最大連続損失: -59.59 EUR

レビューなし
2026.01.17 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
