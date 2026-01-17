- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
18 (62.06%)
損失トレード:
11 (37.93%)
ベストトレード:
28.25 EUR
最悪のトレード:
-23.79 EUR
総利益:
153.07 EUR (17 886 pips)
総損失:
-91.50 EUR (10 093 pips)
最大連続の勝ち:
8 (137.21 EUR)
最大連続利益:
137.21 EUR (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
7 (24.14%)
短いトレード:
22 (75.86%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
2.12 EUR
平均利益:
8.50 EUR
平均損失:
-8.32 EUR
最大連続の負け:
7 (-59.59 EUR)
最大連続損失:
-59.59 EUR (7)
月間成長:
0.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
75.64 EUR
最大の:
85.44 EUR (0.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.25 EUR
最悪のトレード: -24 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +137.21 EUR
最大連続損失: -59.59 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし