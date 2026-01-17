- 자본
- 축소
트레이드:
29
이익 거래:
18 (62.06%)
손실 거래:
11 (37.93%)
최고의 거래:
28.25 EUR
최악의 거래:
-23.79 EUR
총 수익:
153.07 EUR (17 886 pips)
총 손실:
-91.50 EUR (10 093 pips)
연속 최대 이익:
8 (137.21 EUR)
연속 최대 이익:
137.21 EUR (8)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.72
롱(주식매수):
7 (24.14%)
숏(주식차입매도):
22 (75.86%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
2.12 EUR
평균 이익:
8.50 EUR
평균 손실:
-8.32 EUR
연속 최대 손실:
7 (-59.59 EUR)
연속 최대 손실:
-59.59 EUR (7)
월별 성장률:
0.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
75.64 EUR
최대한의:
85.44 EUR (0.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.25 EUR
최악의 거래: -24 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +137.21 EUR
연속 최대 손실: -59.59 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음