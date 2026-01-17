시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Fremdkapital 10k
Tom Bender

Fremdkapital 10k

Tom Bender
0 리뷰
1
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
29
이익 거래:
18 (62.06%)
손실 거래:
11 (37.93%)
최고의 거래:
28.25 EUR
최악의 거래:
-23.79 EUR
총 수익:
153.07 EUR (17 886 pips)
총 손실:
-91.50 EUR (10 093 pips)
연속 최대 이익:
8 (137.21 EUR)
연속 최대 이익:
137.21 EUR (8)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.72
롱(주식매수):
7 (24.14%)
숏(주식차입매도):
22 (75.86%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
2.12 EUR
평균 이익:
8.50 EUR
평균 손실:
-8.32 EUR
연속 최대 손실:
7 (-59.59 EUR)
연속 최대 손실:
-59.59 EUR (7)
월별 성장률:
0.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
75.64 EUR
최대한의:
85.44 EUR (0.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 74
GBPJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY -111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +28.25 EUR
최악의 거래: -24 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +137.21 EUR
연속 최대 손실: -59.59 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.17 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
