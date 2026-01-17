- Crescita
Trade:
29
Profit Trade:
18 (62.06%)
Loss Trade:
11 (37.93%)
Best Trade:
28.25 EUR
Worst Trade:
-23.79 EUR
Profitto lordo:
153.07 EUR (17 886 pips)
Perdita lorda:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (137.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
137.21 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
7 (24.14%)
Short Trade:
22 (75.86%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
2.12 EUR
Profitto medio:
8.50 EUR
Perdita media:
-8.32 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-59.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-59.59 EUR (7)
Crescita mensile:
0.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.64 EUR
Massimale:
85.44 EUR (0.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.25 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +137.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -59.59 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
