Tom Bender

Fremdkapital 10k

Tom Bender
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
18 (62.06%)
Loss Trade:
11 (37.93%)
Best Trade:
28.25 EUR
Worst Trade:
-23.79 EUR
Profitto lordo:
153.07 EUR (17 886 pips)
Perdita lorda:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (137.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
137.21 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
7 (24.14%)
Short Trade:
22 (75.86%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
2.12 EUR
Profitto medio:
8.50 EUR
Perdita media:
-8.32 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-59.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-59.59 EUR (7)
Crescita mensile:
0.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.64 EUR
Massimale:
85.44 EUR (0.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 74
GBPJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY -111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.25 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +137.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -59.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2026.01.17 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
