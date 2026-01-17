- Crescimento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
18 (62.06%)
Negociações com perda:
11 (37.93%)
Melhor negociação:
28.25 EUR
Pior negociação:
-23.79 EUR
Lucro bruto:
153.07 EUR (17 886 pips)
Perda bruta:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (137.21 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
137.21 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
7 (24.14%)
Negociações curtas:
22 (75.86%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
2.12 EUR
Lucro médio:
8.50 EUR
Perda média:
-8.32 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-59.59 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-59.59 EUR (7)
Crescimento mensal:
0.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
75.64 EUR
Máximo:
85.44 EUR (0.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|74
|GBPJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
