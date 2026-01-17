SinaisSeções
Tom Bender

Fremdkapital 10k

Tom Bender
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
18 (62.06%)
Negociações com perda:
11 (37.93%)
Melhor negociação:
28.25 EUR
Pior negociação:
-23.79 EUR
Lucro bruto:
153.07 EUR (17 886 pips)
Perda bruta:
-91.50 EUR (10 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (137.21 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
137.21 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
7 (24.14%)
Negociações curtas:
22 (75.86%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
2.12 EUR
Lucro médio:
8.50 EUR
Perda média:
-8.32 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-59.59 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-59.59 EUR (7)
Crescimento mensal:
0.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
75.64 EUR
Máximo:
85.44 EUR (0.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 74
GBPJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY -111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.25 EUR
Pior negociação: -24 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +137.21 EUR
Máxima perda consecutiva: -59.59 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.17 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
