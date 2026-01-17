SinyallerBölümler
Swapnil Balas Dnyanoba Pingle

DrHedge

Swapnil Balas Dnyanoba Pingle
0 inceleme
65 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 1 518%
CribMarket-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 617
Kârla kapanan işlemler:
6 220 (53.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 397 (46.46%)
En iyi işlem:
6 839.04 USD
En kötü işlem:
-6 940.80 USD
Brüt kâr:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Brüt zarar:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (629.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 839.04 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
134
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
17.13
Alış işlemleri:
5 786 (49.81%)
Satış işlemleri:
5 831 (50.19%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
13.40 USD
Ortalama kâr:
217.45 USD
Ortalama zarar:
-221.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 647.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 857.28 USD (2)
Aylık büyüme:
15.34%
Yıllık tahmin:
186.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
262.17 USD
Maksimum:
9 087.68 USD (7.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.98% (9 087.68 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDc 11617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDc 156K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDc 308K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 839.04 USD
En kötü işlem: -6 941 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +629.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 647.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CribMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
