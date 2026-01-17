- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11 617
Gewinntrades:
6 220 (53.54%)
Verlusttrades:
5 397 (46.46%)
Bester Trade:
6 839.04 USD
Schlechtester Trade:
-6 940.80 USD
Bruttoprofit:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Bruttoverlust:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (629.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 839.04 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
134
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
17.13
Long-Positionen:
5 786 (49.81%)
Short-Positionen:
5 831 (50.19%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
13.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
217.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-221.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 647.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 857.28 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.34%
Jahresprognose:
186.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
262.17 USD
Maximaler:
9 087.68 USD (7.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.98% (9 087.68 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|11617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDc
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDc
|308K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6 839.04 USD
Schlechtester Trade: -6 941 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +629.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 647.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CribMarket-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
