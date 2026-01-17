SignaleKategorien
Swapnil Balas Dnyanoba Pingle

DrHedge

Swapnil Balas Dnyanoba Pingle
0 Bewertungen
65 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 1 518%
CribMarket-Live
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 617
Gewinntrades:
6 220 (53.54%)
Verlusttrades:
5 397 (46.46%)
Bester Trade:
6 839.04 USD
Schlechtester Trade:
-6 940.80 USD
Bruttoprofit:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Bruttoverlust:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (629.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 839.04 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
134
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
17.13
Long-Positionen:
5 786 (49.81%)
Short-Positionen:
5 831 (50.19%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
13.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
217.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-221.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 647.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 857.28 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.34%
Jahresprognose:
186.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
262.17 USD
Maximaler:
9 087.68 USD (7.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.98% (9 087.68 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDc 11617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDc 156K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDc 308K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 839.04 USD
Schlechtester Trade: -6 941 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +629.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 647.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CribMarket-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
