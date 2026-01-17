SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DrHedge
Swapnil Balas Dnyanoba Pingle

DrHedge

Swapnil Balas Dnyanoba Pingle
0 recensioni
65 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 1 518%
CribMarket-Live
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 617
Profit Trade:
6 220 (53.54%)
Loss Trade:
5 397 (46.46%)
Best Trade:
6 839.04 USD
Worst Trade:
-6 940.80 USD
Profitto lordo:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Perdita lorda:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (629.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 839.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
134
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
17.13
Long Trade:
5 786 (49.81%)
Short Trade:
5 831 (50.19%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
13.40 USD
Profitto medio:
217.45 USD
Perdita media:
-221.76 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 647.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 857.28 USD (2)
Crescita mensile:
15.34%
Previsione annuale:
186.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
262.17 USD
Massimale:
9 087.68 USD (7.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.98% (9 087.68 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDc 11617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDc 156K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDc 308K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 839.04 USD
Worst Trade: -6 941 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +629.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 647.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CribMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati