- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11 617
Profit Trade:
6 220 (53.54%)
Loss Trade:
5 397 (46.46%)
Best Trade:
6 839.04 USD
Worst Trade:
-6 940.80 USD
Profitto lordo:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Perdita lorda:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (629.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 839.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
134
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
17.13
Long Trade:
5 786 (49.81%)
Short Trade:
5 831 (50.19%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
13.40 USD
Profitto medio:
217.45 USD
Perdita media:
-221.76 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 647.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 857.28 USD (2)
Crescita mensile:
15.34%
Previsione annuale:
186.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
262.17 USD
Massimale:
9 087.68 USD (7.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.98% (9 087.68 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|11617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDc
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDc
|308K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 839.04 USD
Worst Trade: -6 941 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +629.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 647.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CribMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
