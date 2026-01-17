- 成长
交易:
11 617
盈利交易:
6 220 (53.54%)
亏损交易:
5 397 (46.46%)
最好交易:
6 839.04 USD
最差交易:
-6 940.80 USD
毛利:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
毛利亏损:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
最大连续赢利:
20 (629.51 USD)
最大连续盈利:
6 839.04 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
134
平均持有时间:
2 小时
采收率:
17.13
长期交易:
5 786 (49.81%)
短期交易:
5 831 (50.19%)
利润因子:
1.13
预期回报:
13.40 USD
平均利润:
217.45 USD
平均损失:
-221.76 USD
最大连续失误:
9 (-1 647.80 USD)
最大连续亏损:
-7 857.28 USD (2)
每月增长:
15.34%
年度预测:
186.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
262.17 USD
最大值:
9 087.68 USD (7.08%)
相对跌幅:
结余:
14.98% (9 087.68 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|11617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDc
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDc
|308K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CribMarket-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
