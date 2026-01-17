信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DrHedge
Swapnil Balas Dnyanoba Pingle

DrHedge

Swapnil Balas Dnyanoba Pingle
0条评论
65
0 / 0 USD
增长自 2024 1 518%
CribMarket-Live
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 617
盈利交易:
6 220 (53.54%)
亏损交易:
5 397 (46.46%)
最好交易:
6 839.04 USD
最差交易:
-6 940.80 USD
毛利:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
毛利亏损:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
最大连续赢利:
20 (629.51 USD)
最大连续盈利:
6 839.04 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
134
平均持有时间:
2 小时
采收率:
17.13
长期交易:
5 786 (49.81%)
短期交易:
5 831 (50.19%)
利润因子:
1.13
预期回报:
13.40 USD
平均利润:
217.45 USD
平均损失:
-221.76 USD
最大连续失误:
9 (-1 647.80 USD)
最大连续亏损:
-7 857.28 USD (2)
每月增长:
15.34%
年度预测:
186.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
262.17 USD
最大值:
9 087.68 USD (7.08%)
相对跌幅:
结余:
14.98% (9 087.68 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDc 11617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDc 156K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDc 308K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 839.04 USD
最差交易: -6 941 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +629.51 USD
最大连续亏损: -1 647.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CribMarket-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册