Swapnil Balas Dnyanoba Pingle

DrHedge

Swapnil Balas Dnyanoba Pingle
0 отзывов
65 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 1 518%
CribMarket-Live
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 617
Прибыльных трейдов:
6 220 (53.54%)
Убыточных трейдов:
5 397 (46.46%)
Лучший трейд:
6 839.04 USD
Худший трейд:
-6 940.80 USD
Общая прибыль:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Общий убыток:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (629.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 839.04 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
134
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
17.13
Длинных трейдов:
5 786 (49.81%)
Коротких трейдов:
5 831 (50.19%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
13.40 USD
Средняя прибыль:
217.45 USD
Средний убыток:
-221.76 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 647.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 857.28 USD (2)
Прирост в месяц:
15.34%
Годовой прогноз:
186.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
262.17 USD
Максимальная:
9 087.68 USD (7.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.98% (9 087.68 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDc 11617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDc 156K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDc 308K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 839.04 USD
Худший трейд: -6 941 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +629.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 647.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CribMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
