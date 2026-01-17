- Прирост
Всего трейдов:
11 617
Прибыльных трейдов:
6 220 (53.54%)
Убыточных трейдов:
5 397 (46.46%)
Лучший трейд:
6 839.04 USD
Худший трейд:
-6 940.80 USD
Общая прибыль:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Общий убыток:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (629.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 839.04 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
134
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
17.13
Длинных трейдов:
5 786 (49.81%)
Коротких трейдов:
5 831 (50.19%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
13.40 USD
Средняя прибыль:
217.45 USD
Средний убыток:
-221.76 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 647.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 857.28 USD (2)
Прирост в месяц:
15.34%
Годовой прогноз:
186.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
262.17 USD
Максимальная:
9 087.68 USD (7.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.98% (9 087.68 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|11617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDc
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDc
|308K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 839.04 USD
Худший трейд: -6 941 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +629.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 647.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CribMarket-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
