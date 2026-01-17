- 자본
- 축소
트레이드:
11 617
이익 거래:
6 220 (53.54%)
손실 거래:
5 397 (46.46%)
최고의 거래:
6 839.04 USD
최악의 거래:
-6 940.80 USD
총 수익:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
총 손실:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
연속 최대 이익:
20 (629.51 USD)
연속 최대 이익:
6 839.04 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
134
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
17.13
롱(주식매수):
5 786 (49.81%)
숏(주식차입매도):
5 831 (50.19%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
13.40 USD
평균 이익:
217.45 USD
평균 손실:
-221.76 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 647.80 USD)
연속 최대 손실:
-7 857.28 USD (2)
월별 성장률:
15.34%
연간 예측:
186.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
262.17 USD
최대한의:
9 087.68 USD (7.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.98% (9 087.68 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|11617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDc
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDc
|308K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 839.04 USD
최악의 거래: -6 941 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +629.51 USD
연속 최대 손실: -1 647.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CribMarket-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음