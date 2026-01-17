SeñalesSecciones
Swapnil Balas Dnyanoba Pingle

DrHedge

Swapnil Balas Dnyanoba Pingle
0 comentarios
65 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 1 518%
CribMarket-Live
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 617
Transacciones Rentables:
6 220 (53.54%)
Transacciones Irrentables:
5 397 (46.46%)
Mejor transacción:
6 839.04 USD
Peor transacción:
-6 940.80 USD
Beneficio Bruto:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (629.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 839.04 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
134
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
17.13
Transacciones Largas:
5 786 (49.81%)
Transacciones Cortas:
5 831 (50.19%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
13.40 USD
Beneficio medio:
217.45 USD
Pérdidas medias:
-221.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 647.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 857.28 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.34%
Pronóstico anual:
186.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
262.17 USD
Máxima:
9 087.68 USD (7.08%)
Reducción relativa:
De balance:
14.98% (9 087.68 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDc 11617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDc 156K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDc 308K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 839.04 USD
Peor transacción: -6 941 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +629.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 647.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CribMarket-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
