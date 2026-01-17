- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
11 617
Transacciones Rentables:
6 220 (53.54%)
Transacciones Irrentables:
5 397 (46.46%)
Mejor transacción:
6 839.04 USD
Peor transacción:
-6 940.80 USD
Beneficio Bruto:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (629.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 839.04 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
134
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
17.13
Transacciones Largas:
5 786 (49.81%)
Transacciones Cortas:
5 831 (50.19%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
13.40 USD
Beneficio medio:
217.45 USD
Pérdidas medias:
-221.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 647.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 857.28 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.34%
Pronóstico anual:
186.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
262.17 USD
Máxima:
9 087.68 USD (7.08%)
Reducción relativa:
De balance:
14.98% (9 087.68 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|11617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDc
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDc
|308K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6 839.04 USD
Peor transacción: -6 941 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +629.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 647.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CribMarket-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios