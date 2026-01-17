SinaisSeções
Swapnil Balas Dnyanoba Pingle

DrHedge

Swapnil Balas Dnyanoba Pingle
0 comentários
65 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 1 518%
CribMarket-Live
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 617
Negociações com lucro:
6 220 (53.54%)
Negociações com perda:
5 397 (46.46%)
Melhor negociação:
6 839.04 USD
Pior negociação:
-6 940.80 USD
Lucro bruto:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
Perda bruta:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (629.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 839.04 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
134
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
17.13
Negociações longas:
5 786 (49.81%)
Negociações curtas:
5 831 (50.19%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
13.40 USD
Lucro médio:
217.45 USD
Perda média:
-221.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 647.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 857.28 USD (2)
Crescimento mensal:
15.34%
Previsão anual:
186.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
262.17 USD
Máximo:
9 087.68 USD (7.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.98% (9 087.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDc 11617
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDc 156K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDc 308K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 839.04 USD
Pior negociação: -6 941 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +629.51 USD
Máxima perda consecutiva: -1 647.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CribMarket-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
