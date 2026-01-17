- 成長
トレード:
11 617
利益トレード:
6 220 (53.54%)
損失トレード:
5 397 (46.46%)
ベストトレード:
6 839.04 USD
最悪のトレード:
-6 940.80 USD
総利益:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
総損失:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
最大連続の勝ち:
20 (629.51 USD)
最大連続利益:
6 839.04 USD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
134
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
17.13
長いトレード:
5 786 (49.81%)
短いトレード:
5 831 (50.19%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
13.40 USD
平均利益:
217.45 USD
平均損失:
-221.76 USD
最大連続の負け:
9 (-1 647.80 USD)
最大連続損失:
-7 857.28 USD (2)
月間成長:
15.34%
年間予想:
186.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
262.17 USD
最大の:
9 087.68 USD (7.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.98% (9 087.68 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|11617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDc
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDc
|308K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
ベストトレード: +6 839.04 USD
最悪のトレード: -6 941 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +629.51 USD
最大連続損失: -1 647.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CribMarket-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
