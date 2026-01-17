シグナルセクション
Swapnil Balas Dnyanoba Pingle

DrHedge

Swapnil Balas Dnyanoba Pingle
レビュー0件
65週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 1 518%
CribMarket-Live
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 617
利益トレード:
6 220 (53.54%)
損失トレード:
5 397 (46.46%)
ベストトレード:
6 839.04 USD
最悪のトレード:
-6 940.80 USD
総利益:
1 352 513.08 USD (2 476 869 pips)
総損失:
-1 196 861.22 USD (2 168 732 pips)
最大連続の勝ち:
20 (629.51 USD)
最大連続利益:
6 839.04 USD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
134
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
17.13
長いトレード:
5 786 (49.81%)
短いトレード:
5 831 (50.19%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
13.40 USD
平均利益:
217.45 USD
平均損失:
-221.76 USD
最大連続の負け:
9 (-1 647.80 USD)
最大連続損失:
-7 857.28 USD (2)
月間成長:
15.34%
年間予想:
186.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
262.17 USD
最大の:
9 087.68 USD (7.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.98% (9 087.68 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDc 11617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDc 156K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDc 308K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 839.04 USD
最悪のトレード: -6 941 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +629.51 USD
最大連続損失: -1 647.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CribMarket-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
