Juan Ignacio Albrecht

QUANT 5

Juan Ignacio Albrecht
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
80 (80.80%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (19.19%)
En iyi işlem:
1.89 USD
En kötü işlem:
-3.18 USD
Brüt kâr:
35.91 USD (6 284 pips)
Brüt zarar:
-12.23 USD (2 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.88 USD (9)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
99 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.99 USD (3)
Aylık büyüme:
0.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.99 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.02% (23.15 USD)

En iyi işlem: +1.89 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.99 USD

Xetracapital.com
İnceleme yok
2026.01.17 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
