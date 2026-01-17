- Wachstum
Trades insgesamt:
99
Gewinntrades:
80 (80.80%)
Verlusttrades:
19 (19.19%)
Bester Trade:
1.89 USD
Schlechtester Trade:
-3.18 USD
Bruttoprofit:
35.91 USD (6 284 pips)
Bruttoverlust:
-12.23 USD (2 001 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12.88 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.20%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
103
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.96
Long-Positionen:
99 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.94
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.99 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.99 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.02% (23.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.89 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
