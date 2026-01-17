SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / QUANT 5
Juan Ignacio Albrecht

QUANT 5

Juan Ignacio Albrecht
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
99
Gewinntrades:
80 (80.80%)
Verlusttrades:
19 (19.19%)
Bester Trade:
1.89 USD
Schlechtester Trade:
-3.18 USD
Bruttoprofit:
35.91 USD (6 284 pips)
Bruttoverlust:
-12.23 USD (2 001 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12.88 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.20%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
103
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.96
Long-Positionen:
99 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.94
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.99 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.99 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.02% (23.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.89 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Xetracapital.com
Keine Bewertungen
2026.01.17 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
