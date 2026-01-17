- 자본
트레이드:
99
이익 거래:
80 (80.80%)
손실 거래:
19 (19.19%)
최고의 거래:
1.89 USD
최악의 거래:
-3.18 USD
총 수익:
35.91 USD (6 284 pips)
총 손실:
-12.23 USD (2 001 pips)
연속 최대 이익:
12 (2.71 USD)
연속 최대 이익:
12.88 USD (9)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.20%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
103
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.96
롱(주식매수):
99 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.94
기대수익:
0.24 USD
평균 이익:
0.45 USD
평균 손실:
-0.64 USD
연속 최대 손실:
3 (-7.99 USD)
연속 최대 손실:
-7.99 USD (3)
월별 성장률:
0.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.99 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.02% (23.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
