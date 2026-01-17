SeñalesSecciones
Juan Ignacio Albrecht

QUANT 5

Juan Ignacio Albrecht
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
99
Transacciones Rentables:
80 (80.80%)
Transacciones Irrentables:
19 (19.19%)
Mejor transacción:
1.89 USD
Peor transacción:
-3.18 USD
Beneficio Bruto:
35.91 USD (6 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-12.23 USD (2 001 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.88 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
103
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.96
Transacciones Largas:
99 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.94
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
0.45 USD
Pérdidas medias:
-0.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.99 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.99 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.02% (23.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.89 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Xetracapital.com
No hay comentarios
2026.01.17 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
