Total de Trades:
99
Transacciones Rentables:
80 (80.80%)
Transacciones Irrentables:
19 (19.19%)
Mejor transacción:
1.89 USD
Peor transacción:
-3.18 USD
Beneficio Bruto:
35.91 USD (6 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-12.23 USD (2 001 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.88 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
103
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.96
Transacciones Largas:
99 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.94
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
0.45 USD
Pérdidas medias:
-0.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.99 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.99 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.02% (23.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
