Juan Ignacio Albrecht

QUANT 5

Juan Ignacio Albrecht
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
80 (80.80%)
Negociações com perda:
19 (19.19%)
Melhor negociação:
1.89 USD
Pior negociação:
-3.18 USD
Lucro bruto:
35.91 USD (6 284 pips)
Perda bruta:
-12.23 USD (2 001 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.88 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
103
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.96
Negociações longas:
99 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.94
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
0.45 USD
Perda média:
-0.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.99 USD (3)
Crescimento mensal:
0.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.99 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (23.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.89 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2.71 USD
Máxima perda consecutiva: -7.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Xetracapital.com
Sem comentários
2026.01.17 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
