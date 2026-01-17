- Crescimento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
80 (80.80%)
Negociações com perda:
19 (19.19%)
Melhor negociação:
1.89 USD
Pior negociação:
-3.18 USD
Lucro bruto:
35.91 USD (6 284 pips)
Perda bruta:
-12.23 USD (2 001 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.88 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
103
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.96
Negociações longas:
99 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.94
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
0.45 USD
Perda média:
-0.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.99 USD (3)
Crescimento mensal:
0.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.99 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (23.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.89 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2.71 USD
Máxima perda consecutiva: -7.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
